روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية ضدها

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي عقوبات أمريكية تفرض عليها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا والدفاع عنها, مضيفا: “هذا القرار سيتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على تقارير إعلامية تحدثت اليوم عن تحضير الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على 50 شخصية من المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

ودعا بيسكوف إلى “انتظار ما سيصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد نشر وسائل الإعلام قوائم مختلفة عن هذه الشخصيات اتضح أنها غير صحيحة وغير دقيقة”.