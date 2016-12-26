روسيا ستعمل على اعادة احياء فرقة الجيش الروسي

أعلنت وزارة الثقافة الروسية اليوم أنها ستقدم كل المعونة المطلوبة لاعادة احياء فرقة الجيش الروسي الموسيقية التى خسرت 64 فنانا ومديرها الفني فاليري خليلوف الذين كانوا على متن الطائرة /تو 154/ التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي تحطمت فوق البحر الاسود أمس.

جاء ذلك حسب ما صرح به وزير الثقافة الروسى فلاديمير ميدينسكى أثناء وضعه الاكاليل حدادا على ذكرى الذين لقوا مصرعهم فى تلك الكارثة.

وتدرس وزارة الثقافة الروسية مع جمعية التاريخ العسكري الروسية الان مسالة وضع لوحة تذكارية لاحياء ذكرى فاليري خليلوف ونصب تذكاري لفناني الفرقة الموسيقية.