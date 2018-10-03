روسيا: عقد مؤتمر دولي لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم بات ضرورة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية نيكولاي بورتسيف ضرورة الاسراع في عقد مؤتمر دولي لدعم عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم مبينا أنه يتم حاليا التنسيق لتحديد مكان انعقاده.

وقال بورتسيف خلال اجتماع للمقر المشترك بين الإدارات في روسيا وسورية الخاص بعودة المهجرين السوريين “يجب أن تكون الغاية من المؤتمر قيام الخبراء بمناقشة البرامج الحكومية بخصوص إعادة المهجرين والإعلان عن تدابير لدعم العائدين”.

ولفت بورتسيف إلى أنه من المقرر مناقشة الموضوعات والقضايا المهمة الأخرى حول سورية مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في مواقع وزارة الخارجية الروسية ووزارة الدفاع الروسية خلال زياراتهم إلى موسكو.

من جانبه أعلن ممثل مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الجنرال يفغيني إليان خلال الاجتماع أن أكثر من مليون و485 ألف شخص من المهجرين السوريين عادوا حتى الآن إلى ديارهم .

بدوره أعلن ممثل وزارة الموارد الطبيعية الروسية نوردين إيناموف خلال الاجتماع أن تطوير التعاون مع سورية في مجالات الموارد البيئية والطبيعية سيسهم في التعافي السريع للاقتصاد السوري وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات ذات الصلة وعودة المواطنين السوريين .

وكان النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديميتري نوفيكوف أكد أمس أهمية التعاون السوري الروسي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها لمواجهة التحديات وخاصة الإرهاب الدولي.