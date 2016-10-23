روسيا.. فقدان مروحية على متنها 3 أشخاص شرق البلاد

أعلن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية اليوم أن مروحية على متنها ثلاثة أشخاص فقدت في اقليم ما وراء البايكال بسيبيريا شرق روسيا.

ووفقاً لوكالة “نوفوستي” التي نقلت عن مصدر قوله:إن ” المروحية تابعة لشركة أوريومكان المتخصصة في استخراج الذهب وخامات المعادن النادرة”.

من جانبها أفادت ادارة الطوارئ في الاقليم بأن فرقا مختصة انطلقت في طريقها للبحث عن المروحية المفقودة.

وكان 21 شخصا قتلوا امس اثر تحطم مروحية روسية من طراز/مي 8/في منطقة يامال شمال سيبيريا.