روسيا لم تدعو ساسة بريطانيا لحضور المونديال

أعلنت السفارة الروسية في لندن أن موسكو لم توجه أي دعوات إلى ساسة بريطانيين لحضور مباريات كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة على أراضيها، وأن قرار عدم الحضور اتخذته السلطات البريطانية.

متحدث باسم السفارة ذكر، وفقا لما نقلته وكالة نوفستي، بأنه لم توجه أي دعوات شخصية لساسة بريطانيين لحضور المونديال حتى يتم سحبها، والمعروف أن القرار بعدم حضور المونديال على المستوى الرسمي اتخذته بريطانيا، بل إنها وجهت دعوات لمقاطعة بطولة كأس العالم في روسيا.

المتحدث نفت ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية حول دعوة موسكو لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لحضور المونديال.

كما بينت أن موسكو تعطي الجميع فرصة لدعم فريقه، وهذا يشمل ممثلي بريطانيا أيضاً، وإذا أبدت الشخصيات الرسمية البريطانية رغبتها في الحضور نهاية المطاف فستستقبل بنفس الحفاوة التي استقبل بها لاعبو المنتخب الإنكليزي ومشجعوهم.

هذا وكانت صحيفة الغارديان البريطانية ادعت أن روسيا وجهت دعوة جديدة لرئيسة الوزراء البريطانية لحضور كأس العالم بعد فوز المنتخب البريطاني على نظيره الكولومبي في مباراة ثمن النهائي.