روسيا مستعدة لتعلن تجميد الإنتاج يوم 30 تشرين الثاني

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا مستعدة للإعلان عن تجميد مستوى إنتاج النفط يوم 30 تشرين الثاني، في حال توصلت “أوبك” إلى اتفاق.

وقال نوفاك: “إذا توصلت أوبك لاتفاق وتم التوصل إلى اتفاق حول ما نناقشه جميعا، فبالطبع سنشارك”.

وأضاف نوفاك “سنكون على استعداد إلى الانضمام وإعلان التجميد يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، في حال توصلت أوبك إلى اتفاق”.

وكانت أوبك قد ناقشت في أواخر أيلول/سبتمبر، خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر مسألة تحديد سقف الانتاج بين 32.5-33 مليون برميل يوميا، لكن لم يتم الاتفاق على حدود معينة لكل من بلدان المنظمة حتى الآن.

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق خلال الاجتماع الرسمي لأوبك يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.