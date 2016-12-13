روسيا مستعدة للتعاون بشكل أوثق مع أميركا في مكافحة الإرهاب في ظل حكم ترامب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن استعداد بلاده للتعاون “بشكل أكبر وبعزم وتصميم “مع الولايات المتحدة في محاربة الارهاب بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في مقابلة مع قناة نيبون تي في اليابانية ” نحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى على العمل والتعاون بشكل أكبر مع واشنطن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ” مضيفا” لو أن البلدين وحدا جهودهما وقواهما من قبل لما وصلت العديد من القضايا العالمية إلى هذه الدرجة من الحرج والحدة “.

وتابع بوتين” إن الولايات المتحدة وروسيا تعتبران أكبر دولتين نوويتين في العالم ..وموسكو مستعدة للعمل بشكل مشترك على تعزيز نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق نشرها في العالم”.

واعتبر بوتين أن المصالح العميقة والأساسية لواشنطن وموسكو تتطلب تطبيع العلاقات بين البلدين وقال ” إن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة أعرب علنا عن رغبته في تطبيع العلاقات مع روسيا و بالتالي ليس أمامنا سوى دعم هذا الأمر ونحن مستعدون للعب دورنا والسير في الطريق المؤدي لتحقيق ذلك” مشيرا إلى” أن ترامب تحدث عن مساع حثيثة سيبذلها لجعل الولايات المتحدة دولة عظمى من جديد ولا يزال علينا الانتظار لمعرفة كيف سيحقق ذلك ونأمل ألا يشكل ذلك عائقا في وجه تطوير العلاقات بيننا “.

وتابع الرئيس الروسي ” نحن بالتأكيد نأخذ بعين الاعتبار بأنه على مر السنين ظهر الكثير من الناس الذين يشككون او ينظرون بحذر لتطور العلاقات الروسية الأميركية ولكن المصالح العميقة و الاساسية للولايات المتحدة وروسيا تتطلب تطبيع علاقاتنا”.

وأعرب بوتين عن استعداده للقاء ترامب في أي وقت الا انه اعتبر أن من الأنسب منحه الوقت لتشكيل إدارته وتولي صلاحيات منصبه وبعد ذلك يكون الحديث عن اجتماعات.. وقال” علينا التحلي بالصبر والانتظار حتى يتم ذلك”.

وحول العلاقة بين روسيا واليابان أكد بوتين.. “ضرورة إقامة مناخ من الثقة والصداقة والتعاون بين البلدين داعيا إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا”.

وأشار إلى عدم وجود قيود سياسية تمنع إلغاء تأشيرات الدخول لزيارة سكان اليابان لجزر الكوريل واضاف ” ان هذه المسالة الانسانية طرحت بمبادرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائنا الأخير في ليما وسألني مباشرة إن كنا سنوافق على حرية دخول المواطنين اليابانيين بنظام تأشيرة حرة وحل المسألة بطريقة تسمح لهم بزيارة جزر الكوريل الجنوبية بدون تأشيرة واجبته على الفور بأن هذا ممكن.. يجب فقط أن تحل وزارتي خارجية البلدين المسائل التقنية البحتة “.

ولفت بوتين أن على طوكيو الا تبدأ نقاشها مع روسيا على الأراضي من منطلق “سيادتها على جزر الكوريل” وقال ” أنتم طرحتم مسألة أن النشاط الاقتصادي يمكن أن يتطور على جزر الكوريل التي ستشملها السيادة اليابانية .. وإذا كان الأمر سيبدا على هذا النحو من الخطوة الأولى فلا حاجة لخطوة ثانية لأنه يمكن اعتبار الموضوع مغلقا لأننا لم نتفق على ذلك”.