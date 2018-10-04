روسيا.. نشر أنظمة جديدة لرصد الأجسام الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم نشر أكثر من 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية في روسيا بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان اصدرته الوزارة اليوم أنه “وفي إطار تطوير وتحسين أنظمة الرصد الفضائية الروسية تواصل القوات الفضائية العمل على إنشاء أنظمة رصد أرضية من الجيل الجديد متخصصة بمراقبة الأجواء وأنه بحلول عام 2020 تخطط لنشر 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة لتنفيذ مهام مختلفة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية”.

يذكر أن القوات الفضائية الروسية تحتفل اليوم الخميس الـ 4 من تشرين الأول بعيد تأسيسها حيث بدأ العصر الفضائي للاتحاد السوفييتي في مثل هذا اليوم من عام 1957 بإطلاق أول قمر صناعي من قاعدة بايكونور.