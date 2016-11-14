روسيا وأمريكا تجريان طلعات جوية على أراضي بعضهما

صرح مدير المركز الروسي للحد من الخطر النووي سيرغي ريجكوف اليوم أن مجموعة من الخبراء العسكريين الروس سيجرون طلعات مراقبة جوية فوق الأراضي الأميركية بدءا من اليوم وحتى الـ 19 من تشرين الثاني الجاري.

وقال ريجكوفإنه “بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة يخطط مفتشون روس لإجراء طلعات مراقبة جوية على متن طائرة روسية من طراز (تو 154 ام ال كيه 1) فوق اراضي الولايات المتحدة”.

وأشار المسؤول الروسي الى ان رحلات المراقبة هذه ستنطلق من قاعدة ترافيس التابعة لسلاح الجو الاميركي في ولاية كاليفورنيا وستغطي مساحة أقصاها 4250 كيلومترا.

وفي الوقت نفسه لفت ريجكوف إلى أن عسكريين أميركيين سيجرون طلعات مراقبة جوية فوق الأراضي الروسية في الفترة ذاتها على متن طائرة من طراز (او سي 135 بي) انطلاقا من قاعدة جوية في خاباروفسكا باقصى شرق روسيا.

وأضاف أن “متخصصين روسيين سيكونون على متن هذه الطائرة من أجل مراقبة الامتثال لبنود الاتفاقية وبالمثل فان متخصصين اميركيين سيكونون على متن الطائرة الروسية”.