روسيا وإيران نحو نظام تجارة حرة

تجري روسيا الأربعاء 22 فبراير/شباط مباحثات مع إيران بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوراسي، الذي تشغل روسيا عضويته، لتحفيز التجارة المتبادلة.

وقال إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي عقب اجتماعه في طهران الثلاثاء 21 فبراير/شباط بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي: “إن مباحثات ستعقد في موسكو الأربعاء لمناقشة تفاصيل اتفاقية التجارة”.

وتهدف هذه المباحثات بحسب المسؤول الروسي إلى وضع الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى روسيا في مارس/آذار المقبل.

وكان شوفالوف وواعظي قد ناقشا الثلاثاء اتفاقية التجارة الحرة، وعقب اجتماعهما أشاد الوزير الإيراني بالمباحثات واصفا إياها بالناجحة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق المجلس الأعلى للاتحاد الأوراسي على إجراء مباحثات مع إيران بهدف إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

والاتحاد الأوراسي عبارة عن فضاء اقتصادي يضم كلا من روسيا وكازاخستان وأرمنيا وقيرغيزستان وبيلاروس، تأسس مطلع عام 2015. وتبلغ المساحة الإجمالية لدول الاتحاد الاقتصادي نحو 20.2 مليون كيلومتر مربع.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد الأوراسي لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.