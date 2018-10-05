روسيا والهند: الحل الوحيد للأزمة في سورية هو الحوار السياسي

جددت روسيا والهند التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية من خلال الحوار بين السوريين دون تدخل خارجي.

وفي بيان مشترك عقب محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم جدد البلدان دعمهما لمحادثات جنيف واجتماعات أستانا مشيرين إلى تكامل المسارين لحل الأزمة في سورية.

ودعا الجانبان في بيانهما إلى إعادة الأمن والاستقرار في سورية وإلى دعم الحوار السوري السوري دون أي شروط مسبقة أو تدخل خارجي ومواصلة الجهود لتقديم المساعدات للشعب السوري وتسهيل عودة المهجرين جراء الإرهاب إلى بلادهم.

وبدأ الرئيس الروسي أمس زيارة رسمية إلى الهند تستغرق يومين حيث يجري فى سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.