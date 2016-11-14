روسيا 2018.. البرتغال تقسو على لاتفيا برباعية

اكتسح منتخب البرتغال ضيفه لاتفيا بنتيجة 4-1 الأحد 13 تشرين الثاني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

افتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للبرتغال في(د.28 من ركلة جزاء)، قبل أن يتعادل آرثر زيوزينس للاتفيا في(د.67).

وانتفض المنتخب البرتغالي في ثلث الساعة الأخير، ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق ويليام كارفالو ورونالدو وبرونو ألفيس في الدقائق( 70 و85 و90).

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف سويسرا صاحبة الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند 3 نقاط في المركز الخامس.