روسيا 2018.. مصر تهزم غانا وتتصدر مجموعتها

حقق منتخب مصر إنتصاره الثاني على التوالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، بفوز مثير على غانا 2-0، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الـ5 الأحد 13 نوفمبر.

تقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح في (د.42 من ركلة جزاء)، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في (د.86)، ليرفع “الفراعنة” رصيدهم إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الكونغو 2-1.

ويحتل المنتخب المصري ريادة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، فيما بقي منتخب غانا بنقطة وحيدة في المرتبة الثالثة.

وواصل منتخب الكونغو الديمقراطية مطاردة نظيره التونسي لحجز بطاقة التأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مضيفه منتخب غينيا، إلى فوز ثمين 2-1 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور الأخير للتصفيات الأفريقية.

تقدمت غينيا عبر سيدوبا سوماه في (د.23 من ركلة جزاء)، قبل أن تسجل الكونغو الديمقراطية هدفين متتاليين في (د.54 ود.56) بواسطة نيسكينز كيبانو ويانيك بولاسي على التوالي.

واستعاد منتخب الكونغو الديمقراطية صدارته للمجموعة مجددا، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب تونس، صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي تغلب على مضيفه منتخب ليبيا 1-0 أول أمس الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، ظل منتخب غينيا بلا نقاط بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب ليبيا (متذيل الترتيب).