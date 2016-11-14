روغاتشيف: ترامب سينفذ المسائل التي تحددها له النخبة السياسية فقط

أكد مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية إيليا روغاتشيف أن النخبة السياسية في الولايات ستسمح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد لترامب بتنفيذ المسائل التي تحددها هي له فقط.

وقال روغاتشيف للصحفيين اليوم في موسكو إن “جزءاً من المؤسسة الأمريكية يتخذ مواقف سلبية جداً إزاء آفاق التعاون مع روسيا بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب في سورية والدليل على ذلك الأعمال غير المتناسقة والمتناقضة الصادرة عن الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين بجهود لم يسبق لها مثيل”.

وأشار روغاتشيف إلى أن “موسكو تعرب عن شكوكها بالوعود التي اطلقها ترامب خلال الحملة الانتخابية حول آفاق التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب في سورية” موضحا أن “النخبة السياسية في الولايات المتحدة سوف تسمح لترامب بتنفيذ المسائل التي تحددها هي له فقط”.

وأعاد روغاتشيف إلى الأذهان أن باراك اوباما عجز خلال سنوات ترؤسه للولايات المتحدة عن تنفيذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو بعد اصطدامه بمعارضة داخل المؤسسات السياسية الأمريكية.