روغوزين: الصواريخ الروسية يمكنها تخطي أنظمة الدفاع الأمريكية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين أن الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يجري تصميمها حاليا في روسيا يمكنها تخطي كل أنظمة الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن روغوزين قوله في حديث تلفزيوني “إن السلاح الذي سيظهر قريبا في الجيش الروسي يمكنه تخطي الدرع الصاروخية الأمريكية الموجودة اليوم أو التي ستظهر غدا وبعده”مشيرا الى أن قوات الردع النووية الروسية تضم صواريخ مختلفة بما في ذلك السوفييتية الكلاسيكية من طراز فويفودا.

وأوضح روغوزين”إنهم يخشون جدا هذه الصواريخ لأنها في غاية الدقة ومضمونة جدا ومددت فترة صلاحيتها واستخدامها حتى لحظة ظهور الصواريخ الجديدة”لافتا الى أن العمل يجري على قدم وساق وفق الخطة المقررة.

وتؤكد قيادة القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أن الصاروخ الجديد سيدخل في الخدمة القتالية في 2019-2020.

يشار إلى أن المجمع الصاروخي “فويفودا” يضم صواريخ بالستية عابرة للقارات من طراز “ار 36 ام 2” تتمركز في أنفاق تحت الأرض ومخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الاستراتيجية المحمية بوسائل حديثة للدفاع المضاد للصواريخ في مختلف الظروف القتالية.

وتنتمي صواريخ “ار 36 ام 2” إلى الجيل الرابع من الصواريخ الاستراتيجية وتعتبر حاليا الأقوى في العالم بين الصواريخ البالستية العابرة للقارات بكتلة عند الانطلاق تبلغ 211 طنا وحمولة قتالية بوزن يزيد على 8 أطنان وستحل محلها الصواريخ البالستية العابرة للقارات “سارمات” التي تحمل رؤوسا قتالية يصل وزنها إلى 10 أطنان.

من جهة ثانية كشف روغوزين أيضا عن تفوق الجيش الروسي بالدبابات مشيرا إلى أن الدبابة أرماتا التي تم إنشاؤءها في مدينة نيجني تاجيل تتفوق على مواصفات الدبابات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري لهذه الدبابات الجديدة في عام 2018.

وعرضت أرماتا علنا لأول مرة في استعراض النصر داخل الساحة الحمراء بموسكو في شهر 9 عام 2015.

يذكر أن الدبابة الجديدة مزودة بأجهزة رقمية بشكل كامل وببرج غير مأهول ويجلس أفراد الطاقم في كبسولة مدرعة في أسفل الدبابة وهي معزولة ومحمية من شتى أنواع القذائف.