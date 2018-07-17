روغوزين.. الكشف عن موعد إطلاق الصاروخ الفائق الثقل الروسي

أعلن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الصاروخ الفائق الثقل من الميناء الفضائي “فوستوتشني” سيتم في عام 2027.

ووفقا له: “فإن الحديث يدور عن صاروخ جديد تماما. ومن أجل إنشائه، تم إنشاء مباني جديدة خاصة من أجل هذا المشروع الضخم… ونتوقع أن يتم أول إطلاق في عام 2027. لدينا مرسوم رئاسي وسوف نقوم بتنفيذه”.

وأضاف روغوزين: “سيتم إنشاء محركات جديدة تعمل على الغاز المسال والهيدروجين من أجل هذه الصواريخ”.

والجدير بالذكر أن قاعدة “فوستوشني” الفضائية ، بدأ بناؤها في مقاطعة “آمور” في الشرق الأقصى الروسي في عام 2012.

وستصبح قاعدة “فوستوتشني” أول قاعدة فضائية وطنية مدنية في روسيا، ستضمن استقلالية لروسيا من حيث الوصول إلى الفضاء. والجدير بالذكر أن موسكو تستأجر حالياً، لهذه الأغراض قاعدة “بايكونور” لإطلاق الصواريخ الفضائية، الواقعة في أراضي كازاخستان.