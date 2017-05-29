«رولان غاروس».. التونسية أنُس جابر إلى ثاني أدوار البطولة

تأهلت التونسية أنُس جابر الدور الثاني بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب «رولان غاروس»، ويبلغ مجموع جوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.

وفازت اللاعبة التونسية، التي حصلت بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) لدخول الجدول الرئيسي للبطولة، على الرومانية آنا بوغدان، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و (6-4).

وضربت أنُس جابر، بذلك، موعدا في الدور الثاني، مع السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا، المصنفة سادسة، التي تغلبت بدورها على الإسبانية لارا آروابارينا فيسينو، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-2) و(6-1).

بينما ودعت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا ملاعب البطولة، من الدور الأول، إصر خسارتها أمام السويدية يوهانا لارسون، بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (4-6) و (4-6).

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب