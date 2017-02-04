رومانيا.. إلغاء مرسوم هدد بتقسيم البلاد

ألغى رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو مرسوم ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، والذي أثار تظاهرات كبيرة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي في تصريح “سنجتمع الأحد لإلغاء هذا المرسوم”، مؤكدا انه لا يريد “تقسيم رومانيا” .

وتشهد البلاد منذ إصدار المرسوم الذي يخفف من عقوبات الفساد، الثلاثاء، تظاهرات يومية يشارك فيها مئات الالاف.

واقر رئيس الوزراء أن المرسوم احدث “انقساما في المجتمع” مجددا التأكيد أن دافع الحكومة كان ملائمة القانون الجزائي مع الدستور.