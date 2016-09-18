روما يقع في فخ فيورنتينا

فاز فيورنتينا على ضيفه روما 1-0 الأحد 18 أيلول ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستفاد نابولي المتصدر من هدية الفيولا الذي ألحق بفريق العاصمة الإيطالية هزيمته الأولى للموسم بعدما تغلب عليه بهدف قاتل سجله الكرواتي ميلان بادل في (د.82) بتسديدة من خارج المنطقة.

وبات رصيد فيورنتينا 6 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام لاتسيو وكييفو وإنتر.