روما: يونكر وموسكوفيسي أعداء أوروبا

يبدو أن الصدام بين ايطاليا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى مرحلة اللاعودة بعدما وصف نائب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو سالفيني، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي بأنهما أعداء لأوروبا.

وقال سالفيني، أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: “أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل “يونكر وموسكوفيسي” هما اللذان جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا”.

وفي وقت سابق هدد وزير الداخلية الايطالي بإغلاق جميع المطارات الايطالية، إذا ما قررت ألمانيا إعادة مهاجرين إلى ايطاليا عبر رحلات “تشارترز” تطبيقاً لاتفاقات دبلن.

وكتب سالفيني على حسابه في “تويتر”: “إذا ما فكر أحد في برلين أو بروكسل أن يعيد إلى ايطاليا عشرات المهاجرين على متن رحلات رخيصة ” تشارترز” غير مسموح بها، فليعلم أنه لا يتوافر ولن يتوافر مطار. سنغلق المطارات كما أقفلنا المرافئ”.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أنه “من غير المقرر حصول أية عملية لإعادة المهاجرين إلى ايطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة”.