رونالدو يطلب إعادة هدفه الملغي من مصور الملعب

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مصور المباراة التي جمعت بين فريقه ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة هدفه الملغي بداعي التسلل، للتأكد من صحة قرار الحكم.

وتمكن النجم البرتغالي من تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول برأسية مركزة، قبل أن يلغيه الحكم البريطاني مارك كلاتنبورغ بداعي التسلل.

ولم يكن صاحب 31 عاما راضيا على قرار الحكم، حيث اتجه مباشرة بعد نهاية الجولة الأولى من المواجهة صوب أحد المصورين، وطلب منه إعادة لقطة هدفه الملغي، للتأكد من صحة قرار الحكم.

هذا، وتبين من خلال الإعادة التلفزيونية، أن مهاجم ريال مدريد الإسباني كان فعلا في وضعية التسلل.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي استقبل فيه الفريق الألماني بوروسيا دورتموند منافسه ريال مدريد ضمن منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.