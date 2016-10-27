رونالدو يعلنها.. ميسي ليس صديقي

قلل البرتغالي كريستيانو رونالدو من أهمية المنافسة التي تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن الاحترام يسود علاقتهما رغم أنهما ليسا صديقين مقربين.

وقال رونالدو (31 عاما) لصحيفة “كوتش” البرتغالية:”هناك علاقة احترام متبادلة بيني وبين ميسي، وسائل الإعلام تهوى إبراز هذه المنافسة الكبيرة بيننا، ولكننا لا نرى الأمر على هذا النحو”.

وأضاف: ” بالطبع نحن لسنا صديقين حميمين، ولكن يوجد احترام متبادل بيننا”.

من جانب آخر، شدد رونالدو،على أن الأزمات التي يتعرض لها تجعله دائما أقوى، مشيرا إلى أنه يحتاج للكارهين، لأنهم يمنحونه حافزا لتقديم الأفضل.

وقا رونالدو :”يجب عليك أن تستفيد من التجارب السلبية والأشخاص السلبيين لتحفز نفسك، أنا بالفعل في حاجة لكارهين، فهم من ساعدوني للوصول إلى ما أنا عليه”.

وتابع رونالدو: “حينما كنت لاعبا شابا كنت أنظر للاعبين مثل روي كوستا، ولويس فيغو، وكنت أريد دوما أن أصل للمستوى الذي وصلا إليه، ولكن ملهمي الأكبر كان أنا”.