رونالدو يفوز بـ “الكرة الذهبية”: هذا العام الأفضل بالنسبة لي

حاز كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال مدريد، اليوم الاثنين، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة الرابعة.

وقال رونالدو الذي فاز أيضا بالجائزة في 2008 و2013 و2014 “إنه لشرف كبير بالنسبة لي الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة”.

وتابع: “أشعر الآن بنفس المشاعر التي انتابتني بعد فوزي بالجائزة لأول مرة. إنه حلم تحول إلى حقيقة مرة أخرى. لم أكن أتخيل أن أفوز بالجائزة أربع مرات. السعادة تغمرني.”

وأردف: “أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل زملائي في ريال مدريد ومنتخب البرتغال. أشعر بفخر وسعادة غامرة.”

وأضاف: “ربما يكون هذا أفضل عام في مسيرتي من حيث الانجازات الجماعية مع ريال مدريد والبرتغال”.

وختم: “ريال اعتاد على الألقاب لكن البرتغال لم تفز من قبل بلقب كبير لذا فإن التتويج ببطولة أوروبا 2016 أمر مميز. لا أريد أن أنتقص من قيمة دوري الأبطال لكن اللقب مع البرتغال يحمل مذاقا آخر”.