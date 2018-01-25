رونالدو يوجه رسالة لريال مدريد

وجه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، رسالة حماسية لزملائه في الفريق الملكي، بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وودع الميرنجي كأس الملك بعد خسارته على أرضه أمام الضيف ليجانيس 1-2، في إياب ربع النهائي، وبالخروج من الكأس، وضياع حلم التتويج بالليجا بنسبة كبيرة لصالح الغريم برشلونة، لم يعد أمام لوس بلانكوس هذا الموسم، سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب في دور الـ16، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذا الصدد كتب كريستيانو رونالدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “فريقنا الشجاع، لدينا العديد من المعارك للفوز بها”.