روسيا ستضمن مشاركة فعالة للشعوب الروسية الأصلية في المجلس القطبي الشمالي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده توفير الشروط الملائمة لمشاركة فعالة من قبل الشعوب الروسية الأصلية في المجلس القطبي الشمالي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله خلال مشاركته في اجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية في ألاسكا بالولايات المتحدة: “أعدكم باتخاذ الإجراءات التي تسمح بمشاركة أكثر فعالية لممثلي الشعوب الروسية الأصلية في القطب الشمالي بالمجلس القطبي”.

وأضاف لافروف حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: “إن روسيا تفعل الكثير وسوف تعمل من أجل تطوير المنطقة القطبية الشمالية كمنطقة للسلام والاستقرار والتعاون فهنا لا يوجد إمكانية لأي صراع”.

وقال: “وفي هذا الصدد أود أن أذكركم بأنه لدى بلداننا حتى عام 2013 كانت تعقد اجتماعات سنوية لرؤءساء أركان القوات المسلحة لدول القطب الشمالي وكانت هذه الاجتماعات مفيدة جدا من حيث بناء الثقة والتفاهم وللأسف جرى تجميدها للسنة الرابعة على التوالي وليس بمبادرة من بلدنا”.

ويضم المجلس القطبي في عضويته الدول التي تقع أراضيها في منطقة القطب الشمالي وهي كندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة فضلا عن عضوية 6 منظمات للشعوب الأصلية في القطب الشمالي وتتمتع هذه المنظمات بعضوية دائمة تسمح لها باتخاذ القرارات على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.