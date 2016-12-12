ريابكوف: العمل مع الإدارة الامريكية الحالية حول الأزمة في سورية أمر صعب جداً

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن العمل مع الإدارة الامريكية الحالية حول الأزمة في سورية أمر صعب جداً.

ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله في تصريحات صحفية اليوم انه “تبين للأسف الشديد عدم قدرة إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بشكل عام على الاتفاق”، مشيراً إلى أن موسكو ستستمر في الاتصالات مع الجانب الأمريكي رغم ذلك.

وفي سياق حديثه عن العلاقات الروسية الأمريكية قال ريابكوف “إن إدارة أوباما تترك للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنقاض تركة ثقيلة في العلاقات مع روسيا”، موضحاً أن روسيا تدرس بعناية كل الإشارات التي يرسلها ترامب والأشخاص من محيطه بشكل عام.

ونفى ريابكوف أمس توصل روسيا لاتفاق مع الولايات المتحدة حول خروج “المسلحين” من أحياء حلب الشرقية، مؤكداً أن “الولايات المتحدة تصر في محادثاتها مع روسيا على شروط غير مقبولة بشأن وقف اطلاق النار”.

وكان وزير الخارجية سيرغى لافروف أعلن مؤءخرا أن روسيا ترى وجود غرابة في تصرفات الولايات المتحدة حول صياغة اتفاقات بخصوص الوضع في حلب، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي طلب في البداية عقد لقاء ولكنه لاحقاً سحب الطلب المذكور ومن ثم اتفق بعد ذلك على مواصلة الحوار في جنيف.