ريابكوف: المشاورات مع واشنطن متواصلة حول سورية

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن المشاورات الروسية الأمريكية حول سورية مستمرة، مضيفا أن لقاءات بمشاركة خبراء روس وأمريكيين تعقد هذه الأيام.

وأوضح ريابكوف في تصريح صحفي، الثلاثاء 15 تشرين الثاني، أن اللقاءات بين الخبراء تعقد بانتظام.

وكان وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والأمريكي، جون كيري قد اتفقا، خلال مكالمة هاتفية بينهما الاثنين، بشأن مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء بحثا عن طرق لتطبيع الوضع في سورية، سيما في مدينة حلب.