ريابكوف: تركة أوباما لترامب ثقيلة في العلاقة مع روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان ادارة الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما ستترك لخلفه المنتخب دونالد ترامب تركة ثقيلة في العلاقة مع روسيا.

وكرر ريابكوف القول في مقابلة مع المجلة الدولية اليوم “ان ادارة أوباما الراحلة ستترك ارثا لترامب على شكل أنقاض” موضحا أن موسكو “تدرس بعناية كل الاشارات القادمة من ترامب نفسه ومن الناس في محيطه بشكل عام “.

واعتبر ريابكوف ان من المستحيل التقليل من درجة الاستمرارية في سياسة الولايات المتحدة خلال عملية الانتقال من ادارة الى أخرى حتى في ظل الوضع الراهن.

وجدد ريابكوف التأكيد في الوقت ذاته على عزم بلاده الاستمرار بالعمل مع ادارة اوباما حول الازمة في سورية رغم الصعوبة الشديدة لذلك.

وقال ريابكوف: “ تبين للاسف الشديد عدم قدرة ادارة أوباما بشكل عام على الاتفاق بهذا الشان وهو الامر الذى تحدث عنه موءخرا وزير الخارجية الامريكى جون كيرى والذى تم التنصل منه من قبل زملائه في واشنطن والقيادة السياسية في الولايات المتحدة “ مضيفا “أعتقد أننا سنستمر في الاتصالات ولا أحد يرفض ذلك”.