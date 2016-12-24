ريابكوف: لن نسمح لأمريكا بتقويض مصالحنا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بتقويض مصالحها في الشرق الأوسط عن طريق استخدام العقوبات.

وقال ريابكوف في تصريح اليوم:” إن العقوبات الأمريكية على مصرف تيمب الروسي هي انتقام غير لائق من الإنجازات الروسية في سورية والنجاح الذي حققته السلطات السورية في مجال مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة “.

وأعلن ريابكوف أن السلطات الروسية ستدافع عن المصرف الروسي الذي تعرض لعقوبات أمريكية موسعة بكل الوسائل المتوفرة.

وأشار ريابكوف إلى أن القرار الأمريكي يدل من جديد على جهل الإدارة الأمريكية الراحلة للآليات التي تتميز بها السياسة الروسية في الاتجاه السوري والشرق الأوسط بشكل عام ويبين عجزها عن ابتداع أي شيء جديد غير اللجوء إلى الوسيلة الوحيدة التي تتقنها في السياسة الخارجية وهي العقوبات.

وكانت وزارة المالية الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة ضد المصرف الروسي شملت توسيع العقوبات الفردية ضد كبار أعضاء إدارته لتشمل حتى الآن 10 أشخاص بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة ميخائيل غاغلويف.