ريابكوف: موسكو “لن تنحني” أمام التهديدات

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده “لن تنحني” أمام التهديدات بشن هجمات إلكترونية عليها منتقدا في الوقت ذاته الاتهامات لروسيا بالتدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية.

وأوضح ريابكوف في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية اليوم أن “الجرعة الجديدة من التهديدات الأمريكية لن تأخذ روسيا على حين غرة ولا سيما أنها لن ترغمنا على الانحناء” مبينا أن هذ الطرح “خال بالمطلق من الدبلوماسية وهو صراخ في السوق ولن يفزعنا”.

وقال ريابكوف.. “لا نستبعد مع الأسف إقدام واشنطن على تبني أي قرار درامي وذلك أن التجربة أظهرت أن العلاقات الأمريكية مع روسيا صارت وسيلة لتحقيق غايات سياسية داخلية في الولايات المتحدة وفي هذه الحالة يتمثل الأمر في اللعب على وتر طرف محدد في الحلبة السياسية الداخلية الأمريكية وتعزيز حظوظ أحد المرشحين في الفوز بالانتخابات” لافتا إلى أن موسكو لا تلمس بروز أي لون في واشنطن يوحي بإدراك الجانب الأمريكي مدى جدية مثل هذه الممارسات.

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو اكدت مرارا وتكرارا بطلان الاتهامات المنسوبة إليها بالهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة إلا أنه وبعد بلوغ هذه الاتهامات حد التهديد فإن ذلك يعني أنه لم يعد لدى الأمريكيين ما يكفي من الإرادة السياسية اللازمة لحل مشاكلهم معنا بما فيها تلك غير المتعلقة بقراصنة مفترضين.

وأعاد ريابكوف إلى الأذهان أن موسكو اقترحت غير مرة على واشنطن تنظيم مشاورات أمريكية روسية على مستوى الخبراء في حقل الأمن المعلوماتي والأجهزة المعنية دون أن يبدي الأمريكيون أي اهتمام معتبرا أنهم “يتمتعون على ما يبدو بممارسة إحماء الحرارة” وتأجيج التوتر في العلاقات بين البلدين.

وكانت واشنطن اتهمت موسكو في وقت سابق بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية عبر قرصنة أنظمة معلوماتية استهدفت خوادم الحزب الديمقراطي في تصعيد جديد ولافت للتوتر بين البلدين إلا أن الكرملين نفى الاتهامات الأمريكية واصفا إياها بـ “السخيفة”.