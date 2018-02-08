ريابكوف: واشنطن تستخدم آلية العقوبات دون حساب عواقبها المدمرة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة تستخدم آلية العقوبات دون تمييز وحساب عواقبها المدمرة وذلك في إشارة إلى الإجراءات التي تفرضها واشنطن على عدد من دول العالم لأنها تخالف سياستها.

وردا على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس حول كوريا الديمقراطية, أشار ريابكوف أنهم حذروا الولايات المتحدة أكثر من مرة من اتخاذ خطوات متهورة وضرورة ممارسة الحذر الشديد والقدرة على التحمل وضبط النفس ويتعلق ذلك على حد سواء بخطط إجراء التجارب العسكرية وغيرها من التحضيرات العسكرية والضغط باستخدام العقوبات الذي يستخدمه الساسة الأمريكيون كسلاح دون تمييز للعواقب المدمرة.

هذا وأعلن بينس أن واشنطن ستعلن في القريب العاجل أقسى سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الديمقراطية وانها ستواصل عزل بيونغ يانغ حتى تتخلى عن إنتاج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية مرة واحدة وإلى الأبد.