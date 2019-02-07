ريابكوف يصف الإجراءات القسرية المفروضة على سورية إرهاب اقتصادي

وصف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية إرهاب اقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعيق عملية إعادة الإعمار وتتسبب بمعاناة شرائح واسعة من الشعب السوري.

وقال ريابكوف في تصريحات للصحفيين اليوم: “سورية وروسيا وإيران تتعرض منذ فترة طويلة لعقوبات أمريكية علما أن هذه العقوبات لا تحقق أيا من أهدافها” مشيرا إلى أن التعاون والشراكة بين الدول الثلاث مستمر وفي أبهى صوره.

وأضاف ريابكوف: “لدينا أساليب وطرق مختلفة للتقليل من أثر العقوبات الغربية ويجري استحداث مجالات أخرى بل وصيغ بديلة يجب تعزيزها لإفراغ هذه العقوبات من محتواها” مؤكدا أن العلاقات الروسية السورية تتطور بشكل مضطرد بحيث لن تقوى لا الولايات المتحدة ولا غيرها على تقويضها أو الإساءة إليها ومشيرا إلى أن الوضع في سورية استقر إلى حد كبير.