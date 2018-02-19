رياضات خاصة.. بدور تحرز الميدالية الذهبية في بطولة فزاع الدولية

أحرزت لاعبة منتخب سورية بالقوة البدنية للرياضات الخاصة نورا بدور الميدالية الذهبية في بطولة فزاع الدولية التاسعة المقامة حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة 142 لاعباً من 33 دولة.

وحققت بدور ذهبية وزن 41 كغ بعد أن رفعت 80 كغ علماً أن رقمها السابق في أولمبياد ريو دي جانيرو 92 كغ.

وحل اللاعب مؤيد منصور في وزن 49 كغ رجال بالمركز الرابع في أول مشاركة خارجية له وسجل 118 كغ محطماً رقمه في بطولة الجمهورية 116 كغ فيما حل اللاعب يحيى أبو مغضب في المركز الخامس.

وتألفت بعثة المنتخب من فاطمة السريع رئيسة للبعثة والمدرب فادي فحام ومن اللاعبين واللاعبات نورا بدور وفاطمة الحسن وناتالي الياس و يحيى أبو مغضب و مؤيد منصور.