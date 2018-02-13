رياضة اجتماعية

في بادرة تجمع الجانب الرياضي بالاجتماعي، أقام نادي جرمانا مباراة خيرية بكرة السلة جمعت فريق النادي بالقدامى، وذلك بمناسبة يوم السرطان العالمي، وذهب ريعها لصالح الأطفال المصابين بالسرطان، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً، قدم خلالها الفريقان لمحات فنية غنية أسعدت كل من حضر إلى ملعب النادي.

هذه المبادرة الخيرية هي أحد الجوانب الغائبة عن رياضتنا، ويجب العمل على تعزيزها، كون الجانب الاجتماعي، ونشر روح المحبة أحد الأهداف السامية للرياضة، ووجودها سيقضي على الكثير من الظواهر السلبية، ويستقطب الشرائح الاجتماعية المبتعدة عن أجواء الرياضة لأسباب عديدة.

فكل الشكر لإدارة نادي جرمانا على هذه اللفتة المميزة، وهذا أمر غير مستغرب على ناد مجتهد وصاحب طموح استطاع خلال السنوات الماضية أن يمثّل رياضة الريف خير تمثيل.