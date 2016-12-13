رياضة الجري تساعد في تقليل التهاب المفاصل

في دراسة جديدة وجد الباحثون أن ممارسة رياضة الجري تساهم في تخفيض الجزيئات المسببة لالتهابات المفاصل بين المرضى، مما يساعد في تخفيف حدة الآلام الناجمة عن هذه الالتهابات.

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بقياس علامات الالتهاب في سوائل مفصل الركبة بين العديد من الرجال والنساء الذين تراوحت أعمارهم ما بين 18-35 عاما.

فقد وجد الباحثون عند قياس علامات الالتهاب في سائل مفصل الركبة، تراجع مستويات اثنين من مسببات الالتهاب والمعروفة باسم “السيتوكينات” بعد ثلاثين دقيقة من ممارسة رياضة الجري.

وأوضح الباحثون أنه عند استخلاص هذه السوائل بين الرجال الذين لم يمارسوا رياضة الجري لوحظ عدم تراجع مستويات السيتوكينات في الدم أحد أهم علامات التهاب المفاصل.