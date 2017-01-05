رياضية طليعية تقطع المسافة بين القدموس وطرطوس مشياً.. وعينها على دمشق

تمكنت أصغر لاعبة مشاركة في بطولة سورية لألعاب القوى الطليعية زهراء سليم علي من نادي القدموس الرياضي برفقة والدها حيث تمكنت من قطع المسافة بين القدموس وطرطوس التي تقدر بحوالى الـ 50 كم مشياً على الأقدام لتحقق بذلك نتيجة مهمة في رياضة الجري قياساً لعمرها، في حين تستعد “زهراء” للمشاركة في مسابقات واسعة على مستوى القطر.

التقى الرفيق هيثم عاصي عضو قيادة فرع الحزب بطرطوس رئيس مكتب الشباب الرياضية الطليعية برفقة والدها، مبديا الاستعداد لتأمين مدربين أكفاء لمتابعة نشاط ورعاية مواهب البطلة الصغيرة التي تطمح للفوز مستقبلاً في بطولة سورية والعرب.

وتجدر الإشارة إلى أن “زهراء” تجري يومياً لمسافة 5 كم لمحاولة الوصول إلى قطع مسافة 300 كم من بلدتها القدموس إلى دمشق في شهر شباط القادم.