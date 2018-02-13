رياضي وإعلامي

أطل علينا لاعبنا الدولي السابق بكرة السلة الكابتن طريف قوطرش ببرنامج إذاعي أسبوعي عبر أثير إذاعة أرابيسك التي ارتأت ذلك في دورتها البرامجية الأولى للعام الحالي، ويأتي هذا البرنامج بعد الصدى الكبير الذي حظي به منتخبنا الوطني بكرة القدم خلال مشاركته بتصفيات كأس العالم شعبياً وسياسياً، وهو ما عبّر عنه القوطرش من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية أمس الأول، وبحضور القيادة الرياضية، ونخبة من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وبعض نجوم الدراما السورية.

“الكابتن” هو عنوان البرنامج الذي سيستضيف لاعبين ونجوماً حاليين وسابقين وإعلاميين، وسيتم تسليط الضوء على خفايا الرياضة والرياضات دون أي تجريح، “حسب ما وصف القوطرش في المؤتمر”.

لا شك في أننا عرفنا القوطرش لاعباً مميزاً، وها هو الآن يدخل معترك الإعلام على أمل أن يشكّل البرنامج حالة صحية تصب في مصلحة الرياضة والرياضيين.