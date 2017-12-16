ريال مدريد بطل العالم للأندية.. الدون يكتب التاريخ

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم للأندية لكرة القدم 2017، على حساب غريميو البرازيلي، بفوزه عليه في المباراة النهائية.

وأحرز الدون كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” هدف الفوز الوحيد “الذهبي” للفريق الملكي، في بداية الشوط الثاني، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة، من مسافة بعيدة استقرت الكرة على يمين الحارس البرازيلي مارسيلو، في الدقيقة 53، من عمر المباراة التي جرت بينهما، على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

وأحرز رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الهدف الشخصي الثاني له في هذه البطولة، وذلك، بعد الأول في شباك الجزيرة الإماراتي، في الدور قبل النهائي، الذي أصبح على إثره الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية، برصيد 6 أهداف، ورفع رصيده الآن إلى 7 أهداف.

وابتعد الدون البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في نهائيين متتاليين، بفارق هدفين في صدارة هدافي كأس العالم للأندية، عن كل من غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في برشلونة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني الآخر سيزار ديلغادو، لاعب مونتيرو المكسيكي.

واحتفظ ريال مدريد بلقب بطل العالم لكرة القدم للأندية، ليصبح أول فريق يعانق الكأس مرتين متتاليتين، والمرة الثالثة في تاريخ البطولة بحلتها الجديدة، وعادل، بذلك، الرقم القياسي لغريمه التقليدي برشلونة، بعدد مرات التتويج باللقب.