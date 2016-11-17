ريال مدريد يتعرض لصدمة بغياب موراتا عن الكلاسيكو

تعرض ألفارو موراتا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى إصابة عضلية، أثناء تواجده مع منتخب بلاده “اللاروخا”، مما سيغيب عن لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل.

وكان هذا الخبر جاء كالصاعقة على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد الشكوك التي تحوم حول لحاق كريم بنزيما للقاء الديربي، مما يضعه في موقف لا يحسد عليه بإصابة مهاجميه باستثناء الشاب ماريانو فقط.

ولكن أكدت أيضاً صحف “الآس”، و”الماركا” أن غياب موراتا لن يقتصر فقط على الديربي، وسيكون أيضاً أمام كلاسيكو الأرض مع برشلونة بالدوري، المقرر إقامته الشهر المقبل.

وأشارت هذه الصحف أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في العضلات ستجعله يغيب لمدة شهر على الأقل، وهذا عدد كافي من الأيام حتى يغيب عن أهم لقائين للريال بالدور الأول بالليجا.

الجدير بالذكر أن موراتا الذي عاد هذا الموسم لناديه القديم ريال مدريد، أحرز حتى الآن 8 أهداف من أصل 17 لقاء لعبهم.