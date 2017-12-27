ريال مدريد يجهز 200 مليون يورو من اجل نجم أنتر ميلان!

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، رصد 200 مليون يورو لشراء مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية.

ورجحت “ماركا” أن يكون الخيار الأكثر احتمالا هو قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويعاني ريال مدريد من أزمة حادة في مركز قلب المهاجم “رأس حربة”، بسبب التراجع الكبير في مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أحد قلبي الهجوم في الفريق الملكي، بينما لم يأخذ المهاجم الشاب بورخا مايورال، حتى الآن، فرصته، بعد عودته من فولفسبورغ الألماني، على سبيل الإعارة.

وتتضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد، إضافة إلى إيكاردي، كلا من لاعب لايبزيغ، الألماني تيمو فيرنر، الذي تألق في بطولة كأس القارات 2017، ولاعب كراسنودار، فيدور سمولوف، هداف الموسم الماضي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.