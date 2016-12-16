ريال مدريد يستعد لنهائي مونديال 2016

يستعد ريال مدريد، بطل أوروبا، لمواجهة كاشيما إنتلرز، بطل اليابان، الأحد 18 كانون الأول، على استاد يوكوهاما الدولي “نيسان”، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2016.

ونشر ريال مدريد مقاطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، تبين تحضيراته لمواجهة كاشيما، حيث أجرى اللاعبون حصة إنعاش من خلال الركض في الملعب، إلى جانب تمارين داخل المنشآت الرياضية.

بينما أجرى قلبا الدفاع، سيرجيو راموس، رجل الأوقات الحرجة، والبرتغالي بيبي، حصة تمارين فردية بالكرة على العشب.