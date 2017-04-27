ريال مدريد يكتسح لاكورونيا بسداسية

استعاد ريال مدريد نغمة الفوز بفوز ساحق على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 6-2، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ومنح ألفارو موراتا التقدم لريال مدريد مبكرا في (د.1) وأضاف الكولومبي خاميس رودريغيز الهدف الثاني في (د.14)، وقلص الروماني فلوران أندوني الفارق في (د.35)، لكن فاسكيز أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في (د.45).

وأضاف خاميس هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي الملكي في (د.66)، ومن ثم عزز إيسكو النتيجة بالهدف الخامس في (د.77).. وقلص خوسيه لويس سانمارتن ماتو الفارق لأصحاب الأرض في (د.84)، قبل أن يختتم البرازيلي كاسيميرو، بديل إيسكو، المهرجان بهدف سادس قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف برشلونة المتصدر، علما أن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي بتشكيلة رديفة ضمت البرازيلي مارسيلو وناتشو فقط من التشكيلة الأساسية التي خسرت الكلاسيكو كون الفريق تنتظره مباراة قوية السبت ضد ضيفه فالنسيا، والثلاثاء المقبل ضد جاره أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.