ريف إدلب.. الجيش يسيطر على 16 قرية وبلدة ويواصل تقدمه

استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على “23” قرية وبلدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي في اطار عملياتها العسكرية التي تنفذها منذ نحو شهر لتحرير المنطقة من إرهاب /جبهة النصرة/ والمجموعات الارهابية التي تتبع لها.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها القتالية ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابي بريف ادلب الجنوبي الشرقي واستعادت السيطرة على قرى وبلدات جب الابيض ورأس العين والعزيزية والبويدر وكولة البويدر وعقلة البويدر ورسم الجحش والعوجا ورسم البرج وبياعة صغير وبياعة كبير وسرج ورسم مياص ورئيفة وأم تناخ ورسم الخشوف وزافر صغير وزافر كبير ورسم الدبشة وتل سلمو الجنوبي ورسم عابد وأم حريف وأم جورة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الارهابيين وتدمير اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وذكر المصدر أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الارهابيون في المنطقة.