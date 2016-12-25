ريف إدلب.. القضاء على أكثر من 20 إرهابياً وتدمير آلياتهم

أوقعت وحدات من الجيش قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” وغيره من المجموعات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” في ريف إدلب.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على /3/ مقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة معرتمصرين ومحيط مدينة سراقب جنوب شرق مدينة إدلب.

وبين المصدر أن الضربات أدت إلى مقتل /11/ إرهابيا وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم في معرتمصرين وإيقاع /9/ قتلى في محيط سراقب وتدمير عدد من آلياتهم.

ولفت المصدر الى أن وحدات من الجيش دمرت تجمعات ومقرات لإرهابيي “الجبهة الشامية وأحرار الشام” في مدينة إدلب وبلدة بنش بالريف الشمالي للمدينة.