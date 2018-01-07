ريف إدلب.. قرى وبلدات جديدة تحت سيطرة الجيش السوري

قامت وحدات من الجيش العربي السوري بإحكام السيطرة على عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي في إطار العملية العسكرية التي بدأت منذ نحو شهر لتحرير المنطقة من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت مطاردة إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها بريف إدلب الجنوبي واستعادت السيطرة على بلدات وقرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم, مشيراً إلى أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري “تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المناطق المحررة”.

يذكر أن وحدات الجيش سيطرتها أمس على قرى وبلدات سرجة شرقية وأم الهلاهيل وشيخ بركة وحوا وتل عمارة وأم مويلات بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.