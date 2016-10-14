ريف السويداء.. إرهابيو “داعش” يمطرون الثعلة بـ7 قذائف هاون

أصيب شخص بجروح ووقعت اضرار مادية بعدد من منازل المواطنين جراء اعتداءات ارهابية بالقذائف على بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي.

وأفاد رئيس مجلس بلدة الثعلة اياد سليقة بان المجموعات الارهابية المتواجدة في قرية رخم بريف درعا الشرقي استهدفت بلدة الثعلة ومحيطها بـ/7/ قذائف هاون ما ادى الى اصابة شخص متوسطة الخطورة ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.