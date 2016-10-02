ريف القنيطرة.. اعتداء إرهابيي “النصرة” على قرية حضر بالأسلحة الثقيلة

أصيب شخص بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بالأسلحة الرشاشة على قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” استهدفت بعد ظهر اليوم منازل الأهالي في قرية حضر بأسلحتها الرشاشة ما تسبب بإصابة شخص بجروح .

وفي وقت سابق أشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية اطلقها إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” صباح اليوم على مديرية زراعة القنيطرة في الحي الخدمي بالقنيطرة “تسببت بأضرار مادية كبيرة في مبنى المديرية وعدد من المكاتب الادارية”.

إلى ذلك أفاد المصدر بأن إرهابيين من “جبهة النصرة” المنتشرين في قرية جباثا الخشب أقدموا على احراق عشرات الدونمات من حقول الفلاحين المزروعة بأشجار الكرز والتفاح في موقع سحيتا جنوب قرية حضر.