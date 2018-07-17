ريف القنيطرة: خروج مظاهرات ضد الإرهابيين تطالب بدخول الجيش

شهدت قرى القطاعين الأوسط والجنوبي من محافظة القنيطرة مظاهرات ضد المجموعات الإرهابية طالبوا خلالها بطرد الإرهابيين ودخول الجيش العربي السوري لوضع حد للأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإرهابيون من قتل وتخريب ونهب لممتلكاتهم وتخريب المؤسسات والمنشآت الخدمية.

وأفادت مصادر إعلامية في القنيطرة بخروج أهالي قرى كوم الباشا والهجة وعين التينة وقرقس وأم غارة والقصيبة والدولية وسويسة وزبيدة ورسم علي في مظاهرات في عدد من شوارع القرى وساحاتها مرددين هتافات تطالب بخروج الإرهابيين ودخول الجيش العربي السوري لتخليص الأهالي من إرهابهم.

وبالتوازي مع مطالبة العديد من قرى ريف القنيطرة بالمصالحات المحلية يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية على أوكار الإرهابيين في القرى التي مازالت تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوف أفرادها وفرار العشرات منهم.