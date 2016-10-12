ريف اللاذقية.. تدمير مقرات وتحصينات التنظيمات الإرهابية

أكد مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ صباح اليوم سلسلة غارات على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد المصدر بأن الغارات الجوية أسفرت عن “تدمير مقرات للتنظيمات الإرهابية وعدد من الآليات بعضها مزود برشاشات وأخرى تقل عددا من الإرهابيين في قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكباني وجبل كفر سندو” بالريف الشمالي.

وأحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس محاولات التنظيمات الإرهابية الهجوم على تلة رشا وحنشبا بريف اللاذقية الشمالي ودمرت لهم عربة وأعطبت دبابة وقضت على العديد من أفرادها.