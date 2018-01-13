ريف حلب.. الجيش يحكم السيطرة على 15 قرية وبلدة

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على قرى ومناطق جديدة بريف حلب الجنوبي وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصرة الارهابي والمجموعات المرتبطة به.

وأفاد مصدر في حلب بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت تقدمها في القرى والمناطق التي ينتشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بالريف الجنوبي حيث تمت استعادة السيطرة على قيقان والأيوبية وكفر ابيش وبلوزة والمنطار والصفا وتليل الصفا وكفر كار وبنان وام جرن والزراعة وبرج الرمان وحفرة الحص وابو غتة وجب جاسم.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش اتسمت بالدقة والسرعة في التنفيذ واسفرت عن القضاء على العديد من الارهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم فيما قامت وحدات الهندسة بتمشيط القرى والبلدات لازالة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الارهابيون بين منازل المواطنين والشوارع الرئيسة والساحات العامة.